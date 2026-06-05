Sega bestätigt das Persona 6 -Leck, indem es versucht, es zu stoppen

Es gibt hartnäckige Gerüchte, dass Persona 6 entweder während des heutigen Summer Game Fest, der Xbox Games Showcase am Sonntag oder Nintendos angeblichem Direct Stream nächste Woche angekündigt werden sollen. Diese Gerüchte wurden auch durch angeblich geleakte Bilder aus dem Spiel weiter gestützt.

Bisher haben sich die Bilder nicht sehr weit verbreitet, aber diese Woche hat Sega etwas getan, das vielleicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. IGN berichtet, dass Sega das Internet von allen geleakten Bildern befreit hat, indem es Urheberrechtsverletzungshinweise verschickt hat.

Mit anderen Worten, das bedeutet, dass die Bilder tatsächlich echt sind, und es erhöht sicherlich die Wahrscheinlichkeit, dass Persona 6 sehr bald enthüllt wird.

Wenn Segas Ziel war, Persona 6 geheim zu halten, können wir nur feststellen, dass wir und zahllose andere Seiten inzwischen über die Angelegenheit berichtet haben, ohne die geleakten Bilder anzuzeigen, und man könnte daher vermuten, dass Segas Maßnahmen die Situation nur verschlimmert haben.