Sega bereitet sich auf ein Retro-Comeback vor und richtet sich sowohl an alte als auch an neue Fans

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Vor einigen Jahren kündigte Sega an, seine Vergangenheit erneut zu erforschen, und stellte unter anderem neue Titel in Reihen wie Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio und Shinobi vor. Seitdem wurden weitere hinzugefügt, darunter Ecco the Dolphin und Virtua Fighter 6, und wir haben sogar einen Vorgeschmack auf einige der Spiele bekommen, während Shinobi: Art of Vengeance tatsächlich veröffentlicht wurde.

Eine Person, die sehr gespannt ist, die Reaktionen der Spieler auf Segas neue Titel zu sehen, ist Präsident und COO Shuji Utsumi. In einem Famitsu-Interview erklärt er, dass die Spiele darauf ausgelegt sind, langjährige Sega-Fans anzusprechen, aber auch jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, warum Sega einst so groß wurde (übersetzt mit Copilot):

"Wir entwickeln derzeit Titel wie Jet Set Radio und Streets of Rage, die bereits angekündigt wurden. Ich kann noch keine Details teilen, aber ich freue mich auch sehr darauf. Ich würde mich freuen, wenn langjährige Fans ihre ehrlichen Meinungen mit uns teilen. Gleichzeitig möchte ich, dass Leute, die mit diesen Spielen nicht vertraut sind, sehen, dass 'Sega auch solche Spiele macht.' Wir werden das Wesen dieser klassischen Titel bewahren und sie an den modernen Geschmack anpassen."

Crazy Taxi: World Tour scheint der nächste große Sega-Titel zu sein, der veröffentlicht wird. Es soll 2027 erscheinen, aber wir haben noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum erhalten. Die Entwicklung scheint jedoch in vollem Gange zu sein, sodass es hoffentlich relativ früh im Jahr veröffentlicht wird.