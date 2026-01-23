Secretlab zeigt die Stühle Pikachu, Eevee und Gengar

HQ

Falls du es irgendwie vergessen hast: Obwohl wir erst ein paar Wochen im Jahr 2026 sind, markiert dies das 30-jährige Jubiläum von Pokémon, und wir haben bereits zahlreiche Ankündigungen zu Kooperationen zwischen großen Marken und der weltweit beliebtesten Gaming-IP gesehen. Jetzt hat der Gaming-Stuhl-Schöpfer Secretlab drei neue Titan Evo-Designs für drei der beliebtesten Pokémon vorgestellt.

Pikachu, Eevee und Gengar runden diese drei Stühle ab, die ihr euch jetzt auf der Secretlab-Website ansehen könnt. Sie sind nicht nur Skins für den Titan Evo Stuhl, sondern jeweils ein eigenes Stuhldesign, komplett mit Easter Eggs und Details, die von Fans sicher geschätzt werden. Gengar bekommt zum Beispiel seine Brüder Haunter und Gastly in seinem Design, während Evoli von den vielen Evevlettionen umgeben ist, in die es sich verwandeln kann.

Die Stühle kosten 684 Dollar pro Stück, daher wird dir dein Portemonnaie wahrscheinlich nicht danken, wenn du dein Interesse bekommst. Dennoch, da es sich um Pokémon-Markenartikel handelt, sind wir sicher, dass sie schnell gekauft und schneller weiterverkauft werden, als du den ursprünglichen Pokémon-Rap aufsagen kannst.

