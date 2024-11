Secretlab Magnus Pro

Wenn es um Gaming-Schreibtische geht, ist Secretlab kein Unbekannter in diesem Bereich. Mit ihrem Stammbaum von High-End-Gaming-Stühlen wie dem Titan Evo 2022 waren die Erwartungen an den Magnus Pro himmelhoch – ein motorisierter Sitz-Steh-Schreibtisch, der als Ergänzung zu ihrer Stuhlkollektion gebaut wurde. Aber definiert dieser Schreibtisch den Arbeitsplatz wirklich neu oder ist er nur ein weiteres effekthascherisches Möbelstück, das überteuert ist? Spoiler: Es ist kein gewöhnlicher Schreibtisch, aber lassen Sie uns in 1.100 herrlichen Worten aufschlüsseln, warum.

Der Magnus Pro hebt sich sofort durch seine schlanke, industrielle Ästhetik ab. Dies ist keine Ikea-lite MDF-Platte, die vorgibt, schick zu sein. Es ist ein Stahlbiest mit klaren Linien und einem mattschwarzen Finish, das nach Premium schreit. Der Rahmen ist robust und schwer und strahlt die Art von Haltbarkeit aus, die wahrscheinlich den nächsten Rage Quit – oder eine Apokalypse – überstehen könnte.

Eine der herausragenden Designentscheidungen des Magnus Pro ist seine Modularität. Secretlab hat nicht nur einen Schreibtisch gebaut; Sie machten ein System. Das gesamte Setup fühlt sich an, als wäre es mit obsessiver Liebe zum Detail entwickelt worden. Von magnetischen Kabelführungstabletts bis hin zu einem integrierten Netzteil ist dieser Schreibtisch mehr als nur ein Möbel – er ist ein Lifestyle-Upgrade.

Zu den wichtigsten Build-Funktionen gehören:





Ganzmetallrahmen: Die Ganzstahlkonstruktion des Schreibtisches sieht nicht nur gut aus; Es fühlt sich unzerstörbar an. Er kann bis zu 120 kg (264 lbs) tragen, es sei denn, Sie versuchen, Ihr Auto darauf zu parken, sind Sie gut.



Magnetisches Zubehör: Magnete machen alles cooler, und Secretlab weiß das. Von Kabelabdeckungen über Haken bis hin zu Kopfhörerständern ist der Schreibtisch mit magnetischen Lösungen ausgestattet, die futuristisch anmuten.



Anpassbare RGB-Beleuchtung: Secretlab hat nicht vergessen, dass Gamer RGB lieben. Zusätzliche Lichtleisten lassen sich perfekt mit dem Schreibtisch synchronisieren und ermöglichen es Ihnen, die ultimative leuchtende Battlestation oder eine gedämpfte professionelle Atmosphäre zu schaffen.



Der wirkliche Vorteil dabei ist, dass das Design von Secretlab Sie nicht dazu zwingt, proprietären Müll zu kaufen. Möchten Sie Ihre eigenen RGB-Leuchten oder Zubehörteile verwenden? Nur zu, dieser Schreibtisch funktioniert auch gut mit Lösungen von Drittanbietern.

Das Glanzstück des Magnus Pro ist seine motorisierte Sitz-Steh-Funktion. Dies ist kein wackeliger DIY-Kurbeltisch – er ist butterweich, leise und lächerlich reaktionsschnell. Der Höhenverstellbereich erstreckt sich über 660 mm bis 1250 mm und ist damit vielseitig für Benutzer aller Körpergrößen geeignet. Egal, ob Sie ein 1,50 Meter großer Gamer sind oder jemand, der bei der Arbeit lieber steht, der Magnus Pro ist für Sie da.

Das Bedienfeld ist minimalistisch, aber funktional, mit Speichervoreinstellungen, so dass Sie Ihre bevorzugten Einstellungen speichern können. Müssen Sie von einer Fokussitzung zu einem entspannten Netflix-Binge übergehen? Drücken Sie einfach einen Knopf. So einfach ist das.

Ergonomie ist kein Luxus – sie ist eine Notwendigkeit. Lange Spiel- oder Arbeitssitzungen können Ihren Rücken und Ihre Körperhaltung belasten, und die Möglichkeit, zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln, ist ein entscheidender Faktor. Nach einer Woche mit dem Magnus Pro stieg meine Produktivität und ich fühlte mich am Ende des Tages weniger träge. Koinzidenz? Vielleicht. Aber ich bin vom Sitz-Steh-Lebensstil überzeugt.

Reden wir über Kabel – den Fluch der Existenz eines jeden Gamers. Secretlab hat dieses Problem mit dem vielleicht elegantesten Kabelmanagementsystem, das ich je gesehen habe, direkt angegangen. Der Schreibtisch verfügt über eine massive Kabelführungswanne auf der Rückseite, die von einer magnetischen Abdeckung verdeckt wird. Er ist groß genug, um eine Steckdosenleiste, Adapter und all Ihre unordentlichen Kabel unterzubringen, sodass die Oberseite Ihres Schreibtisches makellos aussieht.

Noch besser: Die Kabelführungsschale ist zugänglich, ohne den Schreibtisch umzudrehen oder sich in eine Brezel zu verrenken. Secretlab hat auch magnetische Kabelanker und Routing-Führungen mitgeliefert, die es lächerlich einfach machen, alles ordentlich zu halten.

Secretlab hörte nicht nur am Schreibtisch auf. Der Magnus Pro ist Teil eines größeren Ökosystems von Zubehör, das das gesamte Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Während einige argumentieren könnten, dass dies ein Geldraub ist, sind die Qualität und Funktionalität dieser Add-Ons schwer zu ignorieren.



Monitorarme: Der proprietäre Monitorarm wird direkt am Schreibtisch montiert, ohne dass Klemmen erforderlich sind. Es ist felsenfest und passt perfekt zur Ästhetik des Magnus Pro.



Kabelanker und -hülsen: Um beim magnetischen Thema zu bleiben, machen es diese Zubehörteile kinderleicht, Ihre Kabel scharf aussehen zu lassen.



Schreibtischunterlage und RGB-Streifen: Secretlab bietet Schreibtischmatten an, die speziell für den Magnus Pro entwickelt wurden.



Sie sind in einer Vielzahl von Stilen erhältlich und magnetisch, sodass sie sich nicht verschieben. Die optionalen RGB-Lichtleisten lassen sich nahtlos integrieren und sorgen für den perfekten Gamer-Glow.



Wenn Sie bereits in die Marke Secretlab investiert haben, fühlen sich diese Extras wie natürliche Erweiterungen an. Aber selbst wenn Sie es nicht sind, machen die Modularität und Kompatibilität das Ökosystem eher attraktiv als einschränkend.

Der Bau von Gaming-Möbeln fühlt sich oft an, als würde man ein übermäßig kompliziertes Lego-Set zusammenbauen, aber Secretlab hat den Magnus Pro überraschend einfach zusammenzubauen gemacht. Die Anweisungen sind klar und die meisten Teile rasten ohne großen Aufwand ein. Die Einbeziehung von magnetischem Zubehör beschleunigt den Prozess zusätzlich. Der einzige Nachteil? Der Schreibtisch ist schwer. Wenn du nicht wie The Rock gebaut bist, brauchst du ein zweites Paar Hände, um es auszupacken und zusammenzubauen. Aber hey, das ist der Preis für eine solide Verarbeitung.

Im Laufe eines Monats erwies sich der Magnus Pro als mehr als nur ein hübscher Schreibtisch. Die Leistung sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen war tadellos.



Gaming: Der robuste Rahmen sorgt dafür, dass selbst bei intensiven FPS-Sessions nicht gewackelt wird. Die große Oberfläche bietet Platz für zwei Monitore, eine Tastatur in voller Größe und alle Ihre Peripheriegeräte, ohne sich beengt zu fühlen.



Arbeit: Die motorisierte Verstellung ist bei langen Schreib- oder Bearbeitungssitzungen wirklich nützlich. Das Kabelmanagementsystem hielt Ablenkungen in Schach, so dass ich mich voll und ganz auf die anstehende Aufgabe konzentrieren konnte.



Der Magnus Pro ist für alle, die ihr Gaming- oder Arbeits-Setup ernst nehmen. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die hochwertige Materialien, innovative Funktionen und eine klare Ästhetik zu schätzen wissen, ist dieser Schreibtisch jeden Cent wert. Es ist auch ein Kinderspiel für bestehende Secretlab-Fans, die eine zusammenhängende Kampfstation aufbauen möchten.

Wenn Sie jedoch ein knappes Budget haben oder nur einen einfachen Schreibtisch benötigen, ist dies wahrscheinlich nichts für Sie. Der Magnus Pro ist ein Premium-Produkt, das sich an einen Nischenmarkt von Enthusiasten richtet.

Der Secretlab Magnus Pro ist nicht nur ein Schreibtisch; Es ist ein Erlebnis. Von der nahtlosen motorisierten Höhenverstellung bis hin zum magnetischen Kabelmanagement wurde jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet, um Ihr Spiel- und Arbeitsleben zu verbessern. Ja, es ist teuer, aber die Kombination aus Funktionalität, Haltbarkeit und Stil macht es zu einer lohnenden Investition für diejenigen, die es sich leisten können.

Würde ich es empfehlen? Absolut. Wenn Sie auf der Suche nach dem ultimativen Schreibtisch sind, um Ihr Setup zu vervollständigen, ist der Magnus Pro so perfekt wie es nur geht. Seien Sie einfach bereit, viel Geld auszugeben – und rekrutieren Sie vielleicht einen Freund, der Ihnen beim Auspacken hilft.