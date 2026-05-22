Secretlab enthüllt neue Warhammer 40.000 Titan Evo und Skins

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Secretlab bereitet uns auf Warhammer 40,000: Dawn of War IV vor, mit einem brandneuen Titan Evo und Skins, inspiriert von der düsteren, fernen Zukunft. Wir haben bereits gesehen, wie die Ultramarines von Secretlab etwas Liebe bekommen haben, und jetzt ist es Zeit für die 1. Legion des Imperators, die Dark Angels.

Der neue Titan Evo wird mit Secretlabs Neo Hybrid Leatherette hergestellt, komplett mit einem dunklen, kapuzenbekleideten Engel, der mit einer speziellen Methode auf Mikrosuede gedruckt wurde, sodass es wie ein bemaltes Banner auf einer Leinwand wirkt. Es gibt 3D-gedruckte Nieten, die ihn wie einen gepanzerten Sitz aussehen lassen, perfekt für jede Astartes-Einrichtung, und ein Reinheitssiegel, das dich vor den vielen Feinden des Imperiums schützt.

Überall auf dem Stuhl gibt es Geheimnisse und Easter Eggs, wie auch auf der Skins-Version des Sitzes, die auf einen bereits vorhandenen Stuhl angewendet werden können. Das wirkt eher kampferprobt, aber mit denselben wichtigen Designelementen, um jeden Sohn des Löwen zufriedenzustellen.

Der Warhammer 40.000 Dark Angels Titan Evo Gaming Chair ist jetzt bestellbar, und die vollständigen technischen Daten können Sie hier einsehen.