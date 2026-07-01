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      Secret Sauce Showcase kehrt diesen Juli zurück, über 70 Indie-Spiele werden vorgestellt werden

      Die Show findet direkt nach der Convergence Showcase am selben Tag statt.

      Playstation Games Ps5 The Elder Scrolls Iv Oblivion Remastered Deluxe Edition Durchsichtig

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      Obwohl die Summer Game Fest/Not E3-Phase schon eine Weile vorbei ist, haben viele wahrscheinlich ein Auge auf Gamescom als nächste Phase für zahlreiche Spielankündigungen und Neuigkeiten. Diesen Juli wird es auch einige Leckerlis geben, die man im Hinterkopf behalten sollte.

      Am 16. Juli kehrt die Convergence Showcase zurück und bietet eine weitere Reihe von überwiegend AA- und Indie-Enthüllungen, mit zweifellos auch gelegentlich AAA-Projekten als Abklärung. Dies findet am Nachmittag des 16. statt, danach folgt die zweite Ausgabe der Secret Sauce Showcase.

      Dies ist ein Indie-orientiertes Event, bei dem uns versprochen wird, dass über 70 Titel vorgestellt werden, mit mehreren Weltpremieren und Enthüllungen, darunter Demo-Launches, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen, Überraschungsnachrichten und Updates vom Publisher Offbrand Games (Aethermancer, Demon Bluff, Rivals of Aether II).

      Die Secret Sauce Showcase findet am 16. Juli um 19:30 Uhr BST/20:30 MESZ statt und folgt direkt auf die Convergence Showcase, was etwa vier Stunden Indie- und Videospiel-Erlebnisse in Folge bietet.

      Secret Sauce Showcase kehrt diesen Juli zurück, über 70 Indie-Spiele werden vorgestellt werden


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