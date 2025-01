Secret Level hätte ein Crossover zwischen Doom und Halo haben können

HQ

Secret Level von Tim Miller und Amazon Prime Video präsentierte sich als Ode an Videospiele und bot uns animierte Specials über unsere Lieblingstitel, -charaktere und mehr. Einige waren jedoch verärgert, dass ihre Lieblingscharaktere in der Serie keine Cameo-Auftritte erhielten, da große Namen wie Master Chief und Doom Slayer außen vor gelassen wurden.

Im Gespräch mit Collider erklärten Tim Miller und der leitende Regisseur Dave Wilson jedoch, dass beide Charaktere zu einem bestimmten Zeitpunkt in derselben Episode hätten vorkommen können. "Der Creative Director von id [Software] ist ein guter Freund von uns, und das gilt auch für die Leute bei Microsoft, also haben wir ein großes Plädoyer ausgesprochen, denn eines der Dinge, die sowohl Tim als auch ich gerne tun würden, ist, etwas zu machen, das derzeit nicht in den Spielen verfügbar ist, wie zum Beispiel Crossovers." sagte Wilson.

"Wir wollten eine Crossover-Episode zwischen Master Chief und Doom Slayer machen, und ich habe ein ganzes Wochenende damit verbracht, diesen leidenschaftlichen Brief meiner Kindheit zu schreiben. Und es ist genau das, was Tim gesagt hat; Sie sagten: 'Nein.' "

Auf die Frage, warum bestimmte Charaktere aus der Serie weggelassen wurden, sagte Tim Miller Folgendes: "Ich bin ein bisschen genervt, wenn ich online lese, und sie sagen: 'Moment mal, diese Arschlöcher haben Spelunky genommen, als sie Halo hätten nehmen können?' Oder so ähnlich. Ich sagte: 'Mann, glaubst du, dass wir nicht mit Halo gesprochen haben oder so?' "

Wir wissen, dass Secret Level bereits eine zweite Saison bekommt, also werden wir vielleicht in dieser Saison mehr von unseren Gaming-Helden sehen.