Secret Level

Es war ziemlich schwer, sich nicht mitreißen zu lassen, als Love, Death & Robots -Showrunner Tim Miller während der Gamescom Opening Night Live die Bühne betrat und geradezu gerührt war, wie stolz er und die Animationslegenden von Blur Studios auf ihre umfangreiche Animations-Anthologie waren, die jeweils die umfangreichsten und beliebtesten Universen der Spieleindustrie ehrte und feierte.

Er war stolz, daran besteht kein Zweifel, und er und Blur sollten es auch sein, denn selten habe ich eine so rückhaltlose Liebeserklärung an die Spieluniversen gesehen, die wir so gut kennen, und obwohl die Qualität nicht ganz so konsistent ist, wie man es sich gewünscht hätte, und insbesondere die Länge einiger Abschnitte dem Eindruck entgegenwirkt, Das ist, gelinde gesagt, großartig.

Okay, fassen wir zusammen - 18 Episoden, jede einem einzigen Gaming-Franchise gewidmet, aber mit einer originellen Geschichte. Das bedeutet, dass du keine bereits bestehende Beziehung zu diesen eigenständigen Universen als solchen brauchst, aber natürlich wird dein Eindruck von ihnen durch eine Erwartung, eine Vertrautheit verstärkt.

Warhammer 40,000, Dungeons & Dragons, Honor of Kings, Sifu, Mega Man, eine Vielzahl von Franchises wird abgedeckt, und mit Ausnahme einiger weniger ist der künstlerische Stil derjenige, den wir Blur Studios in ihrer weltberühmten Arbeit an eindrucksvollen Trailern verwenden. Das bedeutet auch, dass diese Episoden geradezu großartig anzusehen sind. Das gilt für die Verwendung von Kontrastfarben, Tiefe und dramatischer Inszenierung, aber auch für die rein technische Umsetzung der enorm aufwendigen Szenen in jeder Episode. Die Qualität ist hier himmelhoch und bleibt während der gesamten Episoden hoch.

Und dann ist da noch die Qualität der Geschichten selbst. Die ersten beiden Episoden dauern jeweils 18 Minuten und konzentrieren sich auf Warhammer 40,000 bzw. Unreal Tournament. Sie sind meisterhaft, knallhart und schaffen es, Anfang, Mitte und Ende mit dramatischen Höhepunkten und Möglichkeiten zur persönlichen Reflexion abzuwickeln. Es ist das Beste, was wir von Love, Death & Robots kennen.

Deswegen muss man Geduld haben, wenn diese Episoden kürzer werden – und ich meine viel kürzer. Die Mega Man -Episode zum Beispiel dauert nur knapp acht Minuten, und das hat ziemlich drastische Folgen für die Effektivität der Erzählung, die sie hineinquetschen. Episoden, die sowohl Sifu als auch Spelunky gewidmet sind, dauern ebenfalls etwas mehr als sieben Minuten, und obwohl sie mehr Glück haben, ihre jeweiligen Geschichten in so kurzer Zeit zu entwirren, spielt sich dieser "Abschnitt" von Secret Level ein bisschen wie eine Trailer-Kavalkade, die dich während der Zeit, die du in diesem Universum verbringst, einfach nicht genug beeinflusst.

Außerdem hat nicht jedes Franchise einfach die Ikonografie, um als unvergessliche Kulisse zu fungieren. Der Abschnitt, der Crossfire gewidmet ist, ist etwas anonym, ein klassisches militaristisches Setting ohne Farbpalette, Charaktere oder Mythologie, auf die man zurückgreifen könnte. Es ist an sich kein schlechter Abschnitt, aber ich würde ihn auch nicht als denkwürdig bezeichnen.

Glücklicherweise ist das die Ausnahme, und die überwiegende Mehrheit der Abschnitte hier kann auf einen reichhaltigen Katalog aufregender visueller Assets zurückgreifen, die es zu einem Vergnügen machen, hier und da actiongeladene, heldenhafte Momente zu erleben. Der Abschnitt Dungeons & Dragons ist ein visuelles Füllhorn, mit dem ich mir nicht vorstellen kann, dass Fans dieses Universums unzufrieden sind, und selbst unveröffentlichte Spiele wie Exodus liefern hervorragende Science-Fiction.

Eine Anthologie von animierten Episoden, die großen Spieleserien gewidmet sind, war schon immer ungleichmäßig - das ist der springende Punkt. Die Gesamtqualität ist jedoch hoch und wurde mit klarem Respekt vor den Universen zusammengestellt, die sie interpretieren. Wie bei Love, Death & Robots hoffe ich, dass sie es noch einmal versuchen, da dieses Format eine leichte Reduzierung der Anzahl der Episoden und eine Erweiterung jeder einzelnen Episode, aus der eine Staffel besteht, vertragen könnte - es könnte tiefergehende Erzählungen ermöglichen, bei denen einzelne Episoden nur die Oberfläche dessen streifen, was diese Spiele so ikonisch macht.