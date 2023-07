Secret Invasion-Finale erzielt die schlechteste Marvel-Bewertung aller Zeiten

HQ

Secret Invasion, die Serie, die als Andor des MCU angepriesen wird, hat sich als großer Stinker erwiesen, wenn es um Kritiker geht. Das kürzlich ausgestrahlte Finale hat zum Zeitpunkt des Schreibens nur 13 % auf Rotten Tomatoes erzielt.

Zugegeben, dies ist eine Punktzahl von nur 8 Rezensenten, aber die Stimmung bleibt negativ darüber, wie diese Show ihren Abschluss gefunden hat. Es endet in einem CGI-Kampf, wie es fast jede Marvel-Show tut, die Fans sind von der Formel gelangweilt und verlangen nach mehr.

Secret Invasion hat auch damit zu kämpfen, dass es direkt mit The Marvels verbunden ist. Da wir in der Lage sein müssen, Letzteres zu genießen, ohne Ersteres zu sehen, gibt es nicht viel, was Secret Invasion tun kann, und es kann sicherlich nichts allzu Bahnbrechendes erreichen.

Hast du Secret Invasion gesehen?