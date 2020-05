Second Extinction ist Left 4 Dead mit Dinos

Es klingt verrückt, aber heutzutage gibt es auch in Videospielen nicht mehr viele Möglichkeiten, Dinosaurier mit automatischen Waffen zu erschießen. Die Bande von Systemic Reaction, ein Teil der Avalanche-Entwicklergruppe aus Schweden, hat sich deshalb gedacht, dass Gamer auf aller Welt das unbedingt brauchen. Die Leute aus Malmö haben am Abend ein Spiel namens Second Extinction angekündigt, in dem wir uns wenig subtil darum kümmern müssen, den Lauf der Geschichte zu wiederholen, nachdem die Urzeittiere genetisch mutiert plötzlich wieder die Spitze der Nahrungskette für sich beanspruchen.

Das müsst ihr zum Glück nicht alleine machen, da Second Extinction ein sattes Koop-Geschrote wird - quasi Left 4 Dead mit Dinosauriern. Bis zu zwei Freunde können sich eurer Party anschließen und dabei in verschiedene Rollen schlüpfen (nach dem Start soll es weitere Charaktere geben). Wir wissen bereits, dass unsere Einsätze an verschiedenen Orten auf der Welt stattfinden, dass Waffen und Ausrüstung aufgewertet werden kann und dass verschiedene Herausforderungen an das Abwehren von Wellen hungriger Dinos gekoppelt sind. Die Tatsache, dass das Studio Teil der Avalanche Studios Group ist, ist unschwer zu erkennen, da uns die bekannte Apex-Engine Kugeln, Explosionen und Körperteile von den armen Sauriern um die Ohren jagt.