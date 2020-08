Second Extinction frisst im September Steam-Spieler im Early Access auf

Im Mai haben wir einen neuen Koop-Ego-Shooter namens Second Extinction bemerkt, der sich schnell die Beschreibung "Left 4 Dead mit Dinos" sicherte. Die teambasierte Ballerorgie von Systemic Reaction wird nächsten Monat in die Early-Access-Phase eintauchen, hat IGN in einem Interview erfahren.

Die Entwickler sprachen mit den Kollegen über einen globalen Modus namens "War Effort", der andauernde Kämpfe mit Dinosauriern auf den Plan ruft. In einem kleinen Trailer heißt es, dass überall auf der Karte Bedrohungswarnungen auftauchen, um die sich die Spieler schnellstmöglich kümmern müssen. Wenn sie diese Bedrohungen abwenden, kann die Welt vielleicht gerettet werden, was dann sicher mit entsprechenden Belohnungen für die Community einhergeht.

"Die War Efforts sind ein wesentlicher Bestandteil davon, wie wir neue Dinosaurier, Missionen und weitere Live-Service-Erlebnisse einfügen. Wir freuen uns, diese Funktion während des Early Access vollständig ausarbeiten zu können", enthüllte das Team. Der genaue Startzeitpunkt von Second Extinction ist noch nicht bekannt, doch die entsprechende Meldung lässt sicher nicht mehr lange auf sich warten.