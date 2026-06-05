Sechzig "unglückliche" Nutzer konnten aufgrund eines Fehlers kostenlose WM-Tickets erhalten, jetzt verlangt FIFA von ihnen zu bezahlen

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Ein technischer Fehler auf der FIFA-Website führte dazu, dass einige glückliche Nutzer kostenlose Tickets für Weltmeisterschaftsspiele ergatterten. Es wurde von der FIFA gegenüber Sky Sports bestätigt: "FIFA kann bestätigen, dass etwa 60 Fans der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 am Mittwoch, den 3. Juni, eine Mitteilung bezüglich Tickets erhalten haben, die aufgrund eines vorherigen Zahlungsproblems während des Checkout-Prozesses kostenlos (0 USD) zugeteilt wurden."

Obwohl es ein Fehler ihrerseits war, fordert die FIFA nun die Käufer auf, zu zahlen: "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden eingeladen, die korrekte Zahlung zu leisten." Wenn sie die Zahlung nicht innerhalb von sieben Tagen abschließen, verlieren sie die Tickets.

Alle diese Tickets waren für Gruppenspiele in Toronto, das fünf Spiele ausrichten wird: Kanada gegen Bosnien und Herzegowina, Ghana gegen Panama, Deutschland gegen Elfenbeinküste, Panama gegen Kroatien, Senegal gegen Irak.

Dieser Vorfall ereignete sich bei einer Weltmeisterschaft, die wegen hoher Ticketpreise stark kritisiert wurde, und kürzlich gaben Behörden in New York und New Jersey bekannt, dass sie untersuchen, ob die Ticketpraktiken gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen.