Sechste Verurteilung wegen rassistischer Beleidigungen im spanischen Fußball in weniger als zwei Jahren

Eine weitere Haftstrafe für rassistische Fußballfans in Spanien. Ein Fan des katalanischen Klubs Espanyol ist zu einem Jahr Gefängnis und einem zweijährigen Verbot von Fußballstadien verurteilt worden, nachdem er den Spieler des Athletic Club, Iñaki Williams, in einem Spiel im Januar 2020 im Espanyol-Stadion rassistisch beleidigt hatte.

Der Zuschauer ahmte Affengeräusche nach, als der Spieler das Fußballfeld betrat. Diese Gesten ließen den Spieler gedemütigt und frustriert zurück und lösten damals eine große Kontroverse in den sozialen Medien aus.

Der Angeklagte einigte sich mit der Staatsanwaltschaft und akzeptierte die Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von 1.086 Euro für Hassrede. Ursprünglich forderte die Staatsanwaltschaft 2 Jahre Gefängnis und ein 5-jähriges Verbot von Fußballstadien sowie LaLiga, die den Vorfall anprangerte.

Damit ist es die sechste Verurteilung von Fußballfans wegen rassistischer Beleidigungen in Spanien in den letzten zwei Jahren, wie EFE berichtet. Alle Spieler, die beleidigt wurden, waren Schwarze: Vinícius Jr., Aurélien Tchouameni und Antonio Rüdiger von Real Madrid und Samu Chukwueze von Villarreal. Ein Minderjähriger, der Lamine Yamal aus Barcelona beleidigt hatte, akzeptierte ebenfalls eine Verurteilung zu 30 Stunden sozialpädagogischer Aufgaben.