Sechs überraschend gruselige Spiele, die du an Halloween spielen kannst

Endlich haben wir es zum gruseligsten Tag des ganzen Jahres geschafft. Halloween ist da und um diese jährliche Feier zu feiern, haben wir bei Gamereactor UK beschlossen, uns von den Konventionen zu lösen und uns stattdessen eine Handvoll Spiele anzusehen, die überraschend gruselig und vielleicht ideal für alle sind, die heute Abend einen Schrecken suchen, ohne sich von einem etablierten Horrortitel erschrecken zu lassen.

Minecraft

Minecraft ist ein Spiel aus Blöcken, das in erster Linie für ein junges Publikum gedacht ist, daher findest du es vielleicht nicht das gruseligste Spiel auf dem Papier, aber ich sage dir, wenn du nachts in einer Höhle umherirrst und alleine spielst, mit nichts als einem schwindenden Vorrat an Fackeln und einer schäbigen Spitzhacke, Sie werden den Schrecken sicher spüren. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Minecraft eine beunruhigende Atmosphäre schaffen kann. Egal, ob es darum geht, zu wissen, dass Zombies an deine Tür klopfen, oder dass ein Creeper auf dich hochspringt, ohne einen Ton von sich zu geben, es ist vielleicht nicht das gruseligste Spiel, das du jemals spielen wirst, und du kannst es immer in Peaceful verwandeln, wenn du wirklich nicht mit Feinden zu tun haben willst, aber es ermöglicht ein Einstiegsniveau des Grusels an diesem Halloween.

Metro-Serie

Obwohl es sich technisch gesehen nicht um Horrorspiele handelt, ist die Welt von Metro sicherlich voller furchterregender Dinge. Strahlende Tiere, die dich einen Moment zerreißen können, nachdem du den Hauch deines angsterfüllten Moschus gerochen hast, Menschen, die dank der alten nuklearen Apokalypse kaum mehr als Tiere geworden sind. Vergesse ich irgendetwas? Ach ja, die Dark Ones. Glatte, fast menschenähnliche Kreaturen, die in die Köpfe aller anderen im Metro eindringen und sie in ihre Knechte verwandeln können. Selbst wenn man nur durch die dunklen Tunnel der Moskauer U-Bahn läuft, kann einem inMetro den Spielen die Haut kribbeln, und obwohl nicht alle von ihnen gleich unheimlich sind, sind sie ein großartiger Haufen von Shootern, die gerade genug Angst einflößen können, um dich wie ein großer Junge zu fühlen, der vielleicht bereit ist, einen Horrorfilm oder etwas Extremeres zu sehen.

Garrys Mod

Okay, das ist ein bisschen Betrug hier. Technisch gesehen kann Garry's Mod alles sein, was Sie wollen. Eine Sandbox, in der du jede Kreation bauen kannst, die dir in den Kopf kommt, ein Partyspiel, in dem jemand der Mörder ist und es an allen anderen liegt, herauszufinden, wer es ist, ein Bomberman-like mit Melonen. Im Ernst, es gibt zu viele Spielmodi und Mods, um sie alle aufzuzählen, aber Garry's Mod wurde nie als Horrorspiel konzipiert. Es ist beeindruckend, dass so viele großartige Horrorkreationen im Laufe der Jahre aus den Köpfen von Moddern entstanden sind. Nicht alle diese gruseligen Karten sind gleich, aber Klassiker wie The Dungeon, Hell's Resort und sogar The Elevator können unterschiedliche Grade des Schreckens bieten. Einige sind vielleicht so schlecht gemacht, dass sie dich mit Freunden zum Lachen bringen, aber so oder so wirst du in Halloween-Stimmung verfallen.

Call of Duty Zombies

Call of Duty ist vielleicht die kultigste Actionserie aller Zeiten. Es ist bekannt für seinen straffen Multiplayer und seine spannenden Kampagnen, von denen keine wirklich einen Horror- oder gruseligen Unterton hat. Der Zombies -Modus kann jedoch für Uneingeweihte ein anderes Biest sein. Einige der neueren Karten tauschen die beunruhigende und verrückte Natur gegen ein actionorientierteres Design ein, aber die ursprüngliche Liste der Karten, die zum Beispiel in Call of Duty: World at War und Call of Duty: Black Ops zu finden sind, bieten einige der gruseligsten Erfahrungen im Shooter-Bereich. Was mit Nacht der Untoten begann, entwickelte sich schnell zu Veruckt, Shi no Numa, Der Reise, Kino der Toten, Five, Ascension, Call of the Dead, Shrangri-La, Moon, Tranzit, Die Rise, Mob of the Dead, Buried, Origins und dann in letzter Zeit in Black Ops 6, Terminus. Liberty Falls hat nicht ganz den gleichen Effekt, aber man kann nicht leugnen, dass es keinen Furchteffekt hat, von Hunderten von Untoten umschwärmt zu werden.

Tod Strandung

Es ist die Kombination aus der Ruhe, die man findet, wenn man zum nächsten Lieferort wandert, und dem plötzlichen Effekt, wenn das Timefall beginnt und Gazers und andere Beached Things beginnen, sich bemerkbar zu machen. Das ist der Zeitpunkt, an dem Death Stranding zu einem überraschend ängstlichen Spiel wird. Die Dunkelheit, die unheimlichen Geräusche, die Drohung mit dem Tod, all das sind Elemente, die ein ansonsten ungewöhnliches Spiel in ein Spiel verwandeln, in dem man auf der Kante seines Sitzes sitzt, während der Puls in die Höhe schnellt. Ob man es liebt oder hasst, Death Stranding hat viele Momente, die wirklich herausstechen und beeindrucken.

Batman: Arkham-Serie

Wir betrügen hier auch ein bisschen, da wir uns nicht nur auf ein Spiel, sondern auf eine ganze Trilogie beziehen. Rocksteadys Batman: Arkham -Serie (bestehend aus Asylum, City und Knight ) sind von Natur aus düstere Spiele, aber sie sollen nicht gruselig sein. Es gibt jedoch Situationen, in denen die furchterregendsten Feinde von Caped Crusader beschließen, Angst auf eine Art und Weise hervorzurufen, die wir nicht erwartet haben, wie z. B. Asylum Scarecrow mentaler Ausrutscher, City Killer Croc Flucht und Knight Man-Bat Jump Scares sind allesamt Paradebeispiele dafür, wie man sich ängstlich fühlen kann, wenn man mit einem Superhelden umgeht und die Kontrolle über ihn hat. Es gibt eine Handvoll anderer kleinerer Quests und Story-Beats, die dich auch darüber hinaus ein wenig verunsicheren, wobei die Professor Pyg Quest von Knight und die Geschichte von City Mad Hatter ebenfalls zur Gleichung beitragen. Unabhängig davon, ob Sie auf der Suche nach Nervenkitzel sind oder nicht, spielen Sie die Batman: Arkham Spiele, Sie werden nicht enttäuscht sein.