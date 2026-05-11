Sechs Toaplan-Gems feiern in Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage ein Comeback

Achtung, alle Fans von Retro-Shoot-'em-ups. Clear River Games hat angekündigt, dass es später diesen Sommer eine umfangreiche Toaplan-Sammlung für PlayStation 4 und Switch veröffentlichen wird. Es heißt Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage (bekannt als Hishou Same! Genauso! Genauso! in Japan) und wird sowohl digital als auch physisch verfügbar sein und sechs Klassiker umfassen.

Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage enthält:



Hisho Same (Japan, Arcade)



Flying Shark (weltweit, Arcade)



Sky Shark (Vereinigte Staaten, Arcade)



Genauso! Genauso! Genauso! (Japan, Arcade)



Genauso! Genauso! Genauso! (Japan, Arcade, 2P-Version)



Fire Shark (weltweit, Arcade)



Außerdem heißt es in der Pressemitteilung, dass Teki-Paki für alle, die zuvor ein Toaplan Arcade Garage-Spiel gekauft haben, kostenlos enthalten sein wird. Die Spiele werden auch in verschiedenen Versionen verfügbar sein, sodass du die Unterschiede zwischen der Arcade- und der Mega Drive-Version erleben kannst, und es wird zusätzliche DLCs geben.

Sehen Sie sich unten den Trailer an; das Veröffentlichungsdatum ist der 29. August, und um es für alle zugänglich zu machen, wird es mehrere Modi zur Auswahl geben:

"Neben dem authentischen "Arcade Mode", der eine getreue Nachbildung des steinharten Gameplays des Originals ist, enthalten beide Titel einen "Super Easy Mode", der es selbst Genre-Neulingen ermöglicht, die Spiele zu genießen."