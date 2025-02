Sechs Teams sind noch im Six Invitational 2025 vertreten

HQ

Die Wettkampfsaison 2024 Rainbow Six: Siege ist fast vorbei. Das 2025 Six Invitational wird am kommenden Wochenende abgeschlossen, und vor diesem Hintergrund kennen wir nun die sechs Teams, die übrig bleiben und die Chance haben, die Trophäe in die Höhe zu stemmen und als Champions für das möglicherweise letzte Six Invitational angesehen zu werden, das am Rainbow Six: Siege...?

Morgen beginnt die Main Stage -Phase des Turniers, in der es vielversprechend ist, eine Action auszurichten, die darüber entscheidet, welches Team das erste Ticket für das Grand Final löst und welche beiden anderen Teams ausscheiden. Das ist richtig, morgen können wir einen Blick auf die Upper Bracket Final und die Lower Bracket Quarterfinals werfen, und um zu sehen, welches Team gegen wen spielt, schaut euch den Spielplan unten an.

Finale des oberen Brackets:



Team BDS gegen Furia



Viertelfinale des unteren Brackets:



Raumstation vs. FaZe Clan



RazaH Company Academy vs. Unerwünscht



Die Gewinner des Lower Bracket Quarterfinals spielen dann im Lower Bracket Semifinal gegeneinander, wobei der Gewinner desUpper Bracket Final im Lower Bracket Final gegen den Verlierer des um den anderen Grand Final Platz kämpft. Sie können dies in der visuellen Klammer unten sehen.