Sechs Sets bilden die erste Zusammenarbeit von Lego und Bluey

Lego kündigte kürzlich an, dass es sich mit BBC Studios zusammengetan hat, um eine Reihe von Bluey -Sets zu erstellen. Nachdem wir weniger lange als erwartet warten mussten, wurden diese Sets nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt, was bedeutet, dass wir genau wissen, was wir von ihnen erwarten können, wenn sie im Juni debütieren.

Insgesamt kommen sechs Sets auf den Markt. Alle sind für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren konzipiert, und einige passen in die Duplo-Reihe, während andere Teil der 4+-Kollektion sind.

Beginnend mit Duplo werden diese beiden Sätze als Ice Cream Trip with Bluey und Bluey's Family House with Memory Game bezeichnet. Sie kosten 24,99 £/29,99 € bzw. 59,99 £/69,99 € und umfassen jeweils 22 und 83 Stück.

Was die 4+ Sets betrifft, so sind die Namen, Preise und die Anzahl der Teile für jedes Set unten zu sehen.

Bluey's Familienhaus



382-teilig



59,99 £/69,99 €



Blue's Beach & Familienautofahrt



133-teilig



24,99 £/29,99 €



Bluey Playground Fun mit Bluey und Chloe



104-teilig



17,99 £/19,99 €



Blaue Teeparty



33-teilig



3,49 £/3,99 €



Was Lego mit der Bluey-Kollaboration erreichen möchte, erfahren Sie in der Pressemitteilung: "Die neuen Sets bieten großartige Spielerlebnisse, die Feinmotorik, Fantasie und Kreativität fördern, und wie jedes Lego Duplo-Set wurden sie sorgfältig entwickelt, um Kindern die Möglichkeit zu geben, sowohl EQ- (Emotionaler Quotient) als auch IQ (Kognitiver Quotient) Fähigkeiten zu entwickeln."