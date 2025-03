Sechs neue Screenshots von Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Wir sind natürlich auch sehr gespannt auf den kommenden Clair Obscur: Expedition 33, der am 24. April Premiere feiert. Es ist etwas so Ungewöhnliches wie ein typisches japanisches Rollenspiel - entwickelt in Frankreich. Alles, was wir davon gesehen und gehört haben, verheißt Gutes, und wir waren sogar beeindruckt, als wir kürzlich die Gelegenheit hatten, es auszuprobieren.

Nach und nach hat der Entwickler Sandfall Interactive Bilder aus dem Spiel in den sozialen Medien veröffentlicht und wir haben nun die sechs neuesten neuen Bilder für euch gesammelt, in Erwartung der Premiere für PC, PlayStation und Xbox (ebenfalls im Game Pass enthalten).

Werfen Sie einen Blick unten.