Sechs neue Lego One Piece -Sets wurden enthüllt, die jeweils auf den Ereignissen der zweiten Staffel der Live-Action-Serie von Netflix basieren

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Erst kürzlich berichteten wir, dass Lego, One Piece und Netflix sich zusammentun werden, um später in diesem Jahr eine animierte Sondersendung basierend auf dem Manga zu veröffentlichen, die ideal für jüngere Zuschauer ist, die die Ereignisse der ersten beiden Staffeln der Realverfilmung nachholen möchten.

Aber es gibt noch mehr Lego- und One Piece -Neuigkeiten zu erleben, denn sechs neue Sets wurden enthüllt, die jeweils mit den Ereignissen der zweiten Staffel der Serie zusammenhängen.

Zum einen gibt es ein Modell des Tony Tony Chopper mit 577 Stücken, das Käufer 59,99 £/69,99 € kosten wird. Hinzu kommt eine kleine Version von Dr. Hiriluks Versteck, die 271 Stück umfasst und £24,99/€29,99 kostet.

Darauf aufbaut ein Showdown mit Captain Smoker aus 547 Teilen, das £54,99/€59,99 kostet. Es gibt auch einen Kampf Dorry vs. Brogy – Giants of Little Garden, der 733 Stücke umfasst und für £69,99/€79,99 verkauft wird.

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Die letzten beiden Sets sind die teuersten, wobei das erste die Schlacht am Trommelschloss ist, die 1.038 Stücke umfasst und £89,99/€99,99 kostet. Und schließlich ist das größte Set Garps Marine Battleship, das 1.705 Stück kostet und £149,99/€169,99 kostet.

Jedes Set ist jetzt vorbestellbar und wird am 1. August verschickt.

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