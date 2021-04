Sechs Minuten Gameplay aus New Pokémon Snap

You're watching Werben

Ende des Monats erscheint mit New Pokémon Snap die Fortsetzung eines N64-Klassikers auf der Switch. In einem sechsminütigen Video demonstriert Nintendo nun, was die Spieler*innen erwartet. Aktuell ist das Video nur in japanischer Sprache erhältlich, wir vermuten allerdings, dass demnächst eine englische Version folgen könnte.

In New Pokémon Snap erforschen wir auf der idyllischen Insel Lental das sogenannte "Lumina-Phänomen". Unsere Aufgabe besteht darin, im Auftrag eines Professors Pokémon-Exemplare in ihrem natürlichen Lebensraum zu fotografieren.

Hier geht es zum Gameplay-Video: