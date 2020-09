Sechs Millionen Streiter des Schicksals in Dragon Quest 11, TGS-Trailer feiert sie alle

Square Enix gab während der Tokyo Game Show 2020 neue Informationen zu Dragon Quest bekannt. Laut dem Publisher haben bereits über sechs Millionen Spieler die beiden Versionen von Dragon Quest 11 gekauft. Höchstwahrscheinlich steigen die Spielerzahlen Ende des Jahres noch einmal um ein gutes Stück an, sobald Dragon Quest XI S auf neue Plattformen aufschlägt.

Am 4. Dezember wird der Nintendo-Switch-Port Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals (im englischen Original "Echoes of an Elusive Age") auf PS4, Xbox One und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen. Die Änderungen gegenüber des PS4-Originals werden in einem neuen TGS-Video grob umrissen, außerdem beinhaltet das Material eine Erstvorstellung des Spiels für Neulinge. Wer mehr über die Switch-Edition und ihre Neuerungen erfahren möchte, die die Grundlage dieser frischen Spielversionen bilden, der sollte am besten einen Blick in unsere Kritik werfen.