Sechs Festnahmen nach gewalttätigem Vorfall in der Nähe der iranischen Botschaft in London

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Die Behörden in London haben am Freitag sechs Personen wegen des Verdachts festgenommen, schwere Verletzungen verursacht zu haben, nachdem Berichte über eine Auseinandersetzung in der Nähe der iranischen Botschaft in London bekannt geworden waren.

Hier ist, was wir bisher wissen:





Die Metropolitan Police sagte in einer Erklärung: "Zwei Männer wurden am Tatort wegen Verletzungen behandelt und zur weiteren Behandlung durch den Londoner Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht."



"Die Polizei hat das Gebiet abgesperrt, während erste Ermittlungen stattfinden."



Sie fügten hinzu: "Sechs Männer wurden wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung festgenommen - sie bleiben in Polizeigewahrsam."



Ein Sprecher des Londoner Rettungsdienstes sagte: "Wir wurden heute (20. Juni) um 9.56 Uhr zu Berichten über einen Angriff in Princes Gate, SW7, gerufen."



"Wir haben eine Reihe von Ressourcen an den Einsatzort geschickt, darunter Krankenwagenbesatzungen, Sanitäter in Schnelleinsatzfahrzeugen und unsere Tactical Response Unit."



"Wir behandelten zwei Patienten vor Ort und brachten einen ins Krankenhaus und einen in ein großes Traumazentrum."



Der Vorfall ereignete sich am Prince's Gate, einem Ort, der mit diplomatischen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird, während eines Protests gegen die iranische Regierung. Zwei Personen mussten nach ihren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Der Angriff kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der israelisch-iranische Konflikt eskaliert.