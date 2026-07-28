Sechs Athleten wurden für Madden NFL 27 s 99 Club benannt

In ein paar Wochen wird das nächste Kapitel der Madden NFL-Videospielreihe erscheinen. Das Veröffentlichungsdatum ist für den 13. August geplant, aber ab dem 10. August gibt es drei Tage Early Access für diejenigen, die sich die Deluxe Edition oder das MVP Bundle sichern.

Da der Launch immer näher rückt, hat EA begonnen, offizielle Informationen zu den Spielerbewertungen für das diesjährige Kapitel der Serie zu teilen, wobei bisher sechs Spieler als Mitglieder des berühmten "99 Club" bekannt gegeben wurden. In einem Madden NFL-Spiel ist 99 die höchste Bewertung, die ein Spieler erreichen kann, was bedeutet, dass diejenigen, die mit diesem Rating debütieren, oft als die besten Spieler der vorherigen Saison des Sports gelten.

Für diejenigen, die sich fragen: Der Cover-Athlet Caleb Williams schafft es nicht – tatsächlich treten keine Chicago Bears-Spieler diesem Club bei, aber es gibt zwei Los Angeles Rams sowie je einen Spieler von den Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks, Buffalo Bills und Arizona Cardinals. Siehe die untenstehende Liste.



Ja'Marr Chase – Cincinnati Bengals



Jaxon Smith-Njigba – Seattle Seahawks



Josh Allen – Buffalo Bills



Matthew Stafford – Los Angeles Rams



Myles Garrett – Los Angeles Rams



Trey McBride – Arizona Cardinals



Die spezifischen Bewertungen für jeden Spieler können Sie hier einsehen, weitere Informationen zur Spielerbewertung werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.