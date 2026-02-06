Sechs 2K-Spiele-Titel sind an diesem Wochenende mit jedem Xbox Game Pass-Abonnement spielbar

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, bietet Microsoft seit Jahren jedes Wochenende eine Reihe von herunterladbaren Titeln an, die in der Regel kostenlos ohne Einschränkungen oder zusätzliche Kosten für alle mit einem Game Pass-Abonnement (alle Stufen) und einer Xbox gespielt werden können, über ein Programm namens Free Play Days. Wenn besonders gute Spiele verfügbar sind, berichten wir normalerweise darüber, und genau das haben sie diese Woche.

Diese Woche bieten sie sechs aktuelle 2K-Spiele an, die alle einen Blick wert sind.

Hier ist das Line-up der Woche:



NBA 2K26



PGA Tour 2K25



Risiko von Regen 2



Zivilisation VI



Lego 2K Drive



TopSpin 2K25



Alle können jetzt kostenlos heruntergeladen und bis Montagmorgen um 8:00 GMT/9:00 Uhr CET gespielt werden. Bis dahin gibt es auch einen Ausverkauf, und wenn du dich entscheidest, einen zu kaufen, kannst du deinen Spielstand behalten.