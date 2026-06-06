Sebulba und Star Wars: Galactic Racer bringen etwas Pod-Rennen zum Summer Game Fest

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Über Star Wars: Galactic Racer ist wenig mehr zu sagen. Es geht vor allem darum, dass die Presse und dann die Fans es in die Hände bekommen, denn es erscheint bereits am 6. Oktober und ist bereits ein heiß erwarteter Titel für Fans von Arcade-Rennen oder einer weit, weit entfernten Galaxie geworden. Allerdings hat der Summer Game Fest-Trailer nur ein paar Dinge eingeführt, die die Fans noch mehr begeistern.

Zuerst die vertrauten Dinge. Der gute und bekannte Sebulba spielte eine prominente Rolle, und wir können all das Betrug und die Piraterie erwarten, die er in Episode I: Die dunkle Bedrohung benutzt hat, und noch mehr. Außerdem war der Trailer voller Pod-Rennen, um eines der besten Rennen der Filmgeschichte zu würdigen.

Zweitens, und vielleicht noch interessanter, da es eine Ergänzung zum Kanon ist, wird Star Wars: Galactic Racer den neuen Planeten Derven Acos einführen. Und es ist nicht einfach nur eine weitere Umgebung zum Rennen, denn dieses Spiel hat laut dem neuen Story-Trailer und der offiziellen Beschreibung unten eine Geschichte zu erzählen:

"Darius Pax mag die Galaktische Liga gegründet haben, aber Kestar Bool regiert sie. So brillant wie böse er ist, nutzt Kestar seinen Titel als Ligameister, um andere Fahrer zu bedrohen und seine Dominanz weiter auszubauen.

Um die Kontrolle über seine Rennliga zu behalten, holt Darius Pax die Hilfe von Shade, einem rätselhaften Piloten, der eine persönliche Feindschaft gegen die Familie Bool hegt. Gemeinsam mit dem temperamentvollen Ingenieur Hibi und einem legendären Pod-Racer macht sich Shade daran, den korrupten regierenden Champion zu stürzen."