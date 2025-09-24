Sebring wurde für Project Motor Racing bestätigt

Es bleiben nur noch neun kurze, winzige, kurze Wochen, bis das Project Cars-Team unter der Leitung von GTR 2-Produzent Ian Bell den kommenden Rennsimulator Project Motor Racing veröffentlicht, und in Vorbereitung darauf arbeiten sie fieberhaft daran, bereits gezeigte Inhalte sowie neues Material, das im Laufe des kommenden Monats enthüllt wird, kontinuierlich aufzupolieren. Heute haben wir unter anderem erfahren, dass Sebring bei der Veröffentlichung im Spiel sein wird und Straight 4 Studios hat sieben weitere Autos angekündigt, die in die gleiche Richtung gehen.

• Acura NSX GT3 Evo 22 2022

• Chevrolet Corvette Z06 GT3. R 2023

• Mazda MX-5 Spec 2017

• Mazda 787B 1991

• Mercedes-AMG GT3 2020

• Nissan Z GT4 2023

• Toyota GR Supra GT4 Evo 2023

Ian Bell enthüllte heute auch einige weitere Informationen über den Multiplayer-Modus im Spiel:

"Keine Pässe. Keine Vermietungen. Keine Abonnements. PMR bietet Ihnen vom ersten Tag an vollständige Online-Rennen, direkt nach dem Auspacken – entwickelt für Fahrer, die einen sauberen, harten Wettbewerb über komplizierte Paywalls und Qualifikationshürden stellen."

Project Motor Racing erscheint am 25. November für PC, PS5 und Xbox X/S.