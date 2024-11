Sebastian Stan will Steve Rogers wieder im MCU sehen

HQ

Nach den Ereignissen von Avengers: Endgame standen wir ohne die beiden echten Säulen der Avengers da: Tony Stark und Steve Rogers. Da sich das MCU seit seinem Weggang nicht mehr ganz so anfühlt wie zuvor, wünschen sich viele Fans, dass einer oder beide in irgendeiner Form zurückkommen. Es scheint, dass das Studio das auch will, denn wir haben RDJ als Doctor Doom im neuen Avengers-Film.

Auf der Comic Con Liverpool (danke, Comic Basis) wurde Sebastian Stan gefragt, welchen Charakter er gerne wieder sehen würde. "Steve Rogers", sagte er. "Wir könnten wahrscheinlich ein Prequel vor Captain America: The First Avenger gebrauchen. So könnten wir wirklich lernen, vielleicht mehr über ihre Freundschaft... Ihre Beziehung."

Oder, falls Rogers' Rückkehr nicht in Sicht ist, hat Stan eine Idee für einen Film, der mehr auf Winter Soldier basiert. "Wir können sogar ein Prequel zu Captain America: The Winter Soldier machen, in dem wir tatsächlich sehen, was mit ihm passiert ist", sagte er. "Wir erforschen das nie wirklich. Wir sehen ihn immer ganz am Ende seines Winter Soldier-Arcs. Aber als er dieses andere Doppelleben hatte, in dem er [Natasha Romanov] beibrachte, wie man Black Widow ist."

Welchen Film würdest du gerne sehen?