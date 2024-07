Sebastian Stan unterzieht sich einer rekonstruktiven Gesichtsoperation in der kommenden A Different Man von A24

A24 produziert weiterhin eine Reihe interessanter und frischer Filme und Projekte. Nach Heretic im November und We Live in Time Mitte Oktober hat die Produktionsfirma nun einen weiteren Streifen für den gleichen Zeitraum auf die Beine gestellt.

In diesem Film, der unter dem Namen A Different Man bekannt ist, spielt Sebastian Stan einen Mann, der nach einer Gesichtsrekonstruktionsoperation in einer Produktion über sein früheres Leben auftritt. Der Film wird auch mit Renate Reinsve und Adam Pearson in den Hauptrollen zu sehen sein und wird von Aaron Schimberg inszeniert, der im Herbst, am 3. Oktober, debütieren soll.

Da der Film noch ein paar Monate entfernt ist, können Sie sich den Trailer dazu unten ansehen.