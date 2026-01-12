Sebastian Stan soll in The Batman - Part II als Harvey Dent bestätigt werden

HQ

Als bekannt wurde, dass Sebastian Stan zur Besetzung von The Batman - Part II gestoßen war, begannen die Fans sofort, ihre Gedanken und Hoffnungen über die Rolle von Marvel s Bucky Barnes im Film zu teilen. Die große Hoffnung war, dass Stan versuchen würde, den erfahrenen Anwalt Harvey Dent (das Alias des gespaltenen Persönlichkeitsbösewichts Two-Face ) zu spielen, und diese Hoffnungen waren eindeutig richtig.

The Hollywood Reporter hat einen Newsletter veröffentlicht, in dem die Rolle bestätigt wird, die Stan in The Batman - Part II spielen wird. Der Bericht geht keineswegs um den Punkt herum und stellt fest:

"Lernen Sie Harvey Dent kennen: Sebastian Stan stößt zu The Batman Teil II."

Es ist unklar, was man von dieser Figur in diesem Film erwarten kann, da Stan in diesem Film als Dent spielen und seinen Fall zu Two-Face anteasieren könnte, oder vielmehr könnte Two-Face als Hauptantagonist für Robert Pattinsons Caped Crusader auftreten.

Was wir wissen, ist, dass The Batman - Part II noch in der Zukunft liegt, da die Premiere für den 1. Oktober 2027 angesetzt ist und die Produktion irgendwann im Frühjahr beginnen soll.