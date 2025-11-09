Sebastian Stan sagt, Marvel sei nur der "erste Schritt" für seine Karriere gewesen

Wenn man durch eine bestimmte Figur einem Massenpublikum vorgestellt wird, kann es schwierig sein, diese Darstellung zu erschüttern. Robert Downey Jr. ist für Millionen von Menschen Iron Man, und obwohl er immer noch einen Oscar für seine Oppenheimer-Leistung gewinnen kann, wird er für Marvel-Fans immer noch Iron Man sein. Sebastian Stan wird ebenfalls immer für seine Auftritte als Bucky alias Winter Soldier bekannt sein, aber er will auch ein wenig aus der Marvel-Form ausbrechen.

"Ich muss versuchen, etwas anderes anzubieten als zuvor", sagte er im Stronger Podcast. "Und ich habe nie eine Rolle einer anderen vorgezogen. Das Marvel-Zeug, das werde ich immer spüren, bis zum Ende der Zeit, hat mir wirklich geholfen, als Person zu wachsen und als Schauspieler zu wachsen, und es hat mich Beziehungen gelehrt und ich habe mit Robert Downey [Jr.] und Scarlett [Johansson] und all diesen Leuten gearbeitet, zu denen ich aufgeschaut habe. Es war ein Geschäft. Es war eine Familie und es gab mir ein Gefühl der Zugehörigkeit, und es ist immer dafür da, aber es war nur der erste Schritt für mich."

Stan, jetzt 43, schaut sich jüngere Schauspieler an und ist froh, dass er in einem etwas späteren Alter schwierigere Rollen angehen konnte. "Es gab einen bedeutenden Teil meiner Jugend, den ich damit verbringen musste, amerikanisiert zu werden oder mich anzupassen und meinen Weg auf eine andere Art und Weise zu finden", erklärte er über seine rumänische Herkunft. "Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass ich endlich das tun kann, was ich schon immer tun wollte."

Nach den vielen Auszeichnungen nach seinen Auftritten in "A Different Man" und "The Apprentice" scheint es, als würde Stan gerade erst ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Er hat jedoch immer noch Verbindungen zu Marvel, da er kürzlich in Thunderbolts* zu sehen war