Sebastian Stan meldete, dass er sich anschließen würde The Batman - Part II

HQ

Wir haben lange auf den zweiten Teil von Matt Reeves' The Batman -Saga gewartet, aber im Laufe der Jahre ist die gute Nachricht, dass es fast Zeit ist, mit der Produktion zu beginnen.

Da die Dreharbeiten voraussichtlich irgendwann im Frühjahr beginnen, hat Deadline nun berichtet, dass ein großer Name dem Projekt beitreten wird, ein weiterer Marvel Cinematic Universe -Star nach Scarlett Johanssons Onboarding, da Gerüchten zufolge Sebastian Stan eine Rolle in dem Film übernehmen wird.

Die genaue Rolle, in der Stan zu sehen sein wird, ist derzeit unklar, aber viele Fans haben darauf hingewiesen, dass der Schauspieler die ideale Person wäre, um den Bösewicht anzugreifen Two-Face. Was wir jedoch wissen, ist, dass diese Casting-Neuigkeit wahrscheinlich das Schicksal einesBucky Barnes Einzelnen im MCU im MCU in Avengers: Doomsday bedeutet, da The Batman - Part II angeblich im April gedreht werden soll, während das kommende Avengers: Secret Wars Gerüchte zufolge zur gleichen Zeit gedreht wird...

In wem glaubst du, wird Stan spielen The Batman - Part II ? Der Film kommt am 1. Oktober 2027 in die Kinos.