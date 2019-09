Season Pass 3 schlägt ab 10. September in Tekken 7 auf

Der Season Pass 3 von Tekken 7 wurde vor ein paar Wochen während des großen Evo-Kampfspielturniers enthüllt, denn Bandai Namcos Prügelspiel wird auch in den kommenden Monaten noch mit weiteren DLC-Kämpfern ausgestattet. Nun hat uns der Publisher mitgeteilt, dass die ersten Inhalte des Season Passes am 10. September in das Spiel gelangen. In einem neuen Trailer wirft der Entwickler beispielsweise einen Blick auf die neue Kämpferin Zafina. Insgesamt sollen am Ende vier Figuren, eine neue Bühne und weitere Features bereitstehen, Bandai Namco hat uns aber noch nicht verraten, welche das genau sind.

Am 10. September erhalten alle Spieler von Tekken 7 auf PS4, Xbox One und PC ein kostenloses Update, das die Spielbalance anpasst und unser Profil mit Informationen zur eigenen Gewinnquote aktualisiert. Außerdem lassen sich mit dem Update mehr Charakteranpassungen speichern und es wird Änderungen am Online-Rang geben (Spieler beginnen planmäßig als "Anfänger"). Die Galerie wird derweil um weitere Illustrationen erweitert, schreibt der Entwickler in seiner Pressemitteilung.

You watching Werben