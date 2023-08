Season of the Warlock folgt nicht der "Mondlogik" klassischer Adventures

"Man kann von Adventures leben, wenn man sie richtig macht." Ein Zitat, mit dem Javier Cadenas, Gründer des Indie-Studios enComplot, während des Gamelab den Optimismus und die Zuversicht zusammenfasste, mit der sein Team den letzten Etappen der Entwicklung von The Season of the Warlock, ein Point-and-Click-Abenteuerspiel, das von Fans und für Fans entwickelt wurde.

HQ

Die Entwicklung dieses Abenteuerspiels ist seit mehreren Jahren im Gange, in dieser Zeit musste sich das Team auch mit den Zweifeln der Branche am Point-and-Click-Adventure-Genre auseinandersetzen, und so haben sie sich entschieden, das Spiel selbst zu veröffentlichen, das voraussichtlich nächstes Jahr gleichzeitig auf PC und Konsolen veröffentlicht wird.

"Hoffentlich werden wir dieses Jahr mit der Entwicklung fertig werden, und wir wollen ein Veröffentlichungsfenster für nächstes Jahr finden. Aber es gibt bereits eine Demo seit ein paar Jahren auf Steam, die jeder spielen und sehen kann, wie das Spiel voranschreitet, das in seiner vollen Pracht ist, weißt du, mit Voiceover, mit der endgültigen Musik, mit der endgültigen Grafik usw."

Eines der interessantesten Dinge, die die Saison des Hexenmeisters einzigartig machen, ist ihre doppelte Handlung, denn zu Beginn der Geschichte gibt es einen Scheideweg, an dem das Spiel je nach der Entscheidung, die du in diesem Moment triffst, völlig anders sein wird. "Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, sind die Hauptteile des Handlungsbogens ungefähr die gleichen Themen. Die Charaktere und Hintergründe sind die gleichen, aber die Ziele der einzelnen Zweige ändern sich komplett. Und auch 100 % der Rätsel ändern sich."

Es ist klar, dass ein solches Abenteuer eine Herausforderung ist, aber wenn es einen Punkt gibt, den Cadenas bei der Entwicklung eines Point-and-Clicks betont, dann ist es die Abkehr von der "Mondlogik", die er für einen Fehler hält, wenn es darum geht, den Spielern die Logik des Spiels zu vermitteln. "Wenn man das Spiel richtig kontextualisiert, wenn man alles richtig markiert, wenn man den Spielern genügend Hinweise gibt, werden sie verstehen, wie das Design funktioniert."

Hoffentlich wird das Studio das Abenteuer abschließen und uns bald ein festes Veröffentlichungsdatum nennen.