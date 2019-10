Season of Skulls: Anthem feiert gruseliges Halloween-Event

Biowares Multiplayer-Actionspiel Anthem hat seit seiner Veröffentlichung im Februar dieses Jahres sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt. Davon unabhängig scheint das Game gefragt zu sein, deshalb darf Bioware auch noch weiter an ihrem Sci-Fi-Shooter arbeiten. Nun starten die Entwickler ein Halloween-Event, in der Freelancer die Dunkelheit vertreiben sollen. Das Event heißt Season of Skulls und es bringt neue Herausforderungen und thematische Belohnungen in das Spiel.

Ihr könnt unabhängig von eurer Ausrüstung daran teilnehmen, müsst allerdings zumindest die Story-Mission Invasion abgeschlossen haben. Nachdem ihr das Event im Missionsmenü auswählt, schickt euch das Spiel auf Highscore-Jagd in eine Arena. In der freien Erkundung werden ebenfalls neue Anomalien auftreten, die euch mit spezieller Beute Belohnen. Alle weiteren Infos bekommt ihr bei EA.