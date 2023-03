Season of Hope Cinematic bereitet Smite-Fans auf die Ankunft der neuen Göttin Ix Chel vor

HQ

Smite freut sich bereits darauf, die erste Staffel des Jahres abzuschließen, da Season of Monsters nächste Woche zu Ende geht. Aber es wird eine Änderung des Tonfalls folgen, da Season of Hope kurz darauf beginnen wird.

Da diese Staffel am 28. März beginnt, haben Hi-Rez Studios und Titan Forge nun den Cinematic-Trailer für die Staffel veröffentlicht und sogar die neue Göttin angekündigt, die sich den Reihen des Spiels anschließen wird.

Dieser Charakter, der als Ix Chel bekannt ist, wird eine ernsthafte Änderung an der Conquest-Spielmoduskarte vornehmen, die nun zu einer Maya-Karte optimiert wird, die mit ihrem Pantheon zusammenfällt. Wann wir die Göttin tatsächlich spielen werden, wird sie irgendwann im April im Titel debütieren.

Was die nächsten Veröffentlichungen in Season of Hope betrifft, so wurde uns eine Überarbeitung der Heilungseffekte im Spiel versprochen, mit Hunderten von Optimierungen an aktuellen Göttern und Gegenständen, zusammen mit vier neuen Heilungsgegenständen. Da es sich um eine neue Saison handelt, wird es auch einen neuen Battle Pass geben, der insgesamt 90 Stufen zum Durchlaufen bietet (30 mehr als frühere Battle Passs) und sieben Skins enthält, mit denen Götter angepasst werden können.

Seht euch unten den Season of Hope Cinematic Trailer an.