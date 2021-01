Season 2 und 3 von Sam & Max sollen ebenfalls neu aufgelegt werden

2020 war für Fans von Sam & Max ein spannendes Jahr, denn nachdem auf der letzten Gamescom ein neues VR-Spiel angekündigt wurde, kehrte das tierische Detektivduo letzten Monat in einem zeitgemäßen Remaster zurück. Jetzt ist bekannt, dass auch die Staffeln 2 und 3 des episodischen Abenteuers neu aufgelegt werden sollen.

In einem Reddit-Thread bestätigten Skunkape Games, das Studio, das für Sam & Max Save the World Remastered verantwortlich war, dass sie "bereits vor dem Erscheinen des Save-the-World-Remasters mit [den Arbeiten am Remaster] der zweiten Staffel begonnen" hätten. Die Entwickler weisen außerdem darauf hin, dass die Verkäufe von diesem Projekt den Umfang zukünftiger Projekte bestimmen. Wann weitere Teile veröffentlicht werden, lässt sich aktuell aber noch nicht absehen. Unsere Kritik zur ersten Episode verrät euch mehr über diese Arbeit.

Quelle: Nintendo Life.