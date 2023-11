Season 1 von Call of Duty: Modern Warfare III fügt drei neue Karten hinzu

HQ

Während wir immer noch darauf warten, dass Call of Duty: Modern Warfare III seine eigentliche erste Saison mit Post-Launch-Inhalten startet, hat Activision jetzt angeteasert, was es enthalten wird.

Uns wurde gesagt, dass diese Saison neben einem neuen Battle Pass auch drei neue Karten zum Multiplayer hinzufügen wird, von denen zwei zum Start kommen. Diese Karten sind als Fleisch, Griechenland und Rio bekannt (später in der Saison), wobei jede in ihren Positionen ziemlich selbsterklärend ist. Der Mehrspielermodus wird außerdem durch einen 2v2-Feuergefecht-Spielmodus verstärkt.

Zombies-Fans können sich darauf freuen, in Enter the Rift Spieler in Dunkle Ätherrisse zu katapultieren, um sich Horden von Feinden zu stellen, während sie nach einer neuen Waffe suchen, die einen Feind zu ihrem Verbündeten machen kann.

Darüber hinaus können wir uns auf eine neue Warzone 2.0-Karte namens Urzikstan freuen, die 11 Sehenswürdigkeiten bieten soll, wenn Warzone 2.0 aktualisiert wird, um Gameplay-Elemente zu bieten, die mehr mit dem neuesten Teil der Hauptreihe übereinstimmen.

Werdet ihr euch die neuen Inhalte in Call of Duty Season 1 ansehen?