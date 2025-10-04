Sean "Diddy" Combs wegen Prostitution zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Sean "Diddy" Combs zu 50 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, nachdem er wegen Prostitution verurteilt wurde. Ein Bundesrichter verurteilte den Musikmogul wegen jahrelangen Missbrauchs zweier ehemaliger Freundinnen.

Der 55-Jährige wurde am Freitag nach einer eintägigen Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan verurteilt. US-Bezirksrichter Arun Subramanian bezeichnete Combs' Handlungen als "Unterwerfung" und wies die Behauptungen der Verteidigung zurück, dass es sich bei den Ereignissen um einvernehmliche Begegnungen gehandelt habe.

Combs wurde im Juli für schuldig befunden, dass er dafür gesorgt hatte, dass männliche Begleiter die Staatsgrenzen überquerten, um unter Drogeneinfluss sexuelle Darbietungen mit seinen Freundinnen durchzuführen, während er die Handlungen aufzeichnete. Von den schwerwiegenderen Anklagepunkten, die eine lebenslange Haftstrafe hätten nach sich ziehen können, wurde er freigesprochen.

Trotz des Freispruchs sagte Subramanian, dass die Auswirkungen auf Combs' ehemalige Partnerinnen, die Sängerin Casandra Ventura und eine Frau, die nur als Jane identifiziert wurde, eine erhebliche Gefängnisstrafe rechtfertigten. Beide Frauen sagten aus, dass die Jahre des Zwangs sie zu Selbstmordgedanken getrieben hätten.

Combs entschuldigte sich und sagte, er habe seine Lektion gelernt, während seine Kinder auf Nachsicht mahnten und über seine persönliche Entwicklung seit seiner Verhaftung sprachen. Der Richter würdigte Combs' Philanthropie und die Unterstützung seiner Familie, betonte aber die Notwendigkeit, den verursachten Schaden anzuerkennen.

Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als elf Jahre gefordert, während die Verteidigung etwas mehr als ein Jahr forderte. Combs, der seit seiner Verhaftung im September 2024 in Untersuchungshaft sitzt, könnte in weniger als drei Jahren freigelassen werden, wenn die Zeit verbüßt ist.

Der Fall ist eine der aufsehenerregendsten Verurteilungen eines prominenten Persönlichkeits aus der Unterhaltungsbranche wegen Sexualverbrechen in den letzten Jahren.