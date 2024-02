Sean Bean kehrt zu Hitman zurück

HQ

Sean Bean ist ein Schauspieler, der wohl am bekanntesten für seine ikonischen Tode ist. Boromir, Ned Stark, Trevelyan und andere Charaktere haben ein vorzeitiges Ende gefunden, während Bean sie gespielt hat. Jetzt kannst du Sean Bean deinen eigenen verdrehten Tod geben, wenn er als Mark Faba zu Hitman zurückkehrt.

Faba ist in der neuen Staffel von Hitman: World of Assassination ein schwer fassbares Ziel. Sie läuft vom 22. März bis zum 21. April. Bean kam 2018 zum ersten Mal zum Franchise, also wird es für langjährige Fans gut sein, ein bekanntes Gesicht zu sehen (und zu töten).

Es wird auch ein Oster-Event geben, das Ende März beginnt, falls ihr es bis dahin satt habt, Sean Bean zu töten. Schaut euch den Trailer unten an, um mehr über das Gameplay von Sean Bean zu erfahren: