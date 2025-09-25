Sean Bean bringt den Sheriff von Nottingham in Gefahr

Es ist fast an der Zeit, ins England des 12. Jahrhunderts zurückzukehren, denn am 2. November wird die Robin Hood -Saga erneut lebendig – diesmal mit Sean Bean als kaltblütigem Sheriff von Nottingham. Der neu veröffentlichte Trailer bietet einen verlockenden Einblick in das, was kommen wird, und es ist klar, dass dies nicht das übliche verwegene Garn ist. Stattdessen erwartet euch eine düsterere, emotionalere Geschichte, die von Rache getrieben ist – ehrlich gesagt, klingt das herrlich dramatisch.

Neben Bean gehören Jack Patten als Rob, Lauren McQueen als Marian, Lydia Peckham als Priscilla, Steven Waddington als Earl of Huntingdon und Connie Nielsen als Queen Eleanor zur Besetzung. Laut MGM wird dieser Robin Hood ebenso historisch fundiert wie romantisch und abenteuerlich sein, wobei die Beziehung zwischen Rob und Marian im Mittelpunkt steht. Für Fans historischer Dramen könnte dies leicht zu einem der Highlights des Jahres werden - und nicht zuletzt Sean Bean ist Grund genug, einzuschalten. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

