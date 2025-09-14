Sean Astin übernimmt das Ruder der SAG-AFTRA

HQ

Unser eigener Gärtnermeister und geliebter Hobbit, Sean Astin, hat offiziell eine neue Führungsrolle übernommen. Am Freitag wurde der "Herr der Ringe"-Star zum Präsidenten der SAG-AFTRA gewählt, der großen US-Gewerkschaft, die Schauspieler in praktisch jedem Winkel der Unterhaltungsindustrie vertritt. Die SAG-AFTRA zählt Mitglieder, die in Film, Fernsehen und Radio arbeiten, sowie Synchronsprecher und sogar Stop-Motion-Darsteller – was sie zu einer der reichweitenstärksten kreativen Arbeitsorganisationen der Welt macht.

Astin gelang ein deutlicher Sieg mit über 79 % der Stimmen und einem deutlichen Sieg gegen seinen Mitbewerber Chuck Slavin. Der Schauspieler ist seit Jahren stark in die Gilde eingebunden und gehörte insbesondere dem Komitee an, das während des historischen Schauspielerstreiks 2023 für verbesserte Verträge und Schutzmaßnahmen kämpfte – ein Arbeitskampf, der Hollywood monatelang lahmlegte und die Verhandlungen zwischen Künstlern und Studios neu gestaltete.

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse schlug Astin einen optimistischen Ton an:

"Jetzt ist die Zeit für Optimismus und Kreativität. Ich bin begeistert, dass die Mitglieder es mir ermöglicht haben, unsere geschichtsträchtige Organisation aus dieser herausfordernden Zeit heraus und in eine Zukunft zu führen, die von Vertrauen, Fortschritt und leidenschaftlicher Interessenvertretung geprägt ist... Ich bin der erste Präsident unserer Gewerkschaft in zweiter Generation. Meine Mutter, Patty Duke, hat mir die großartige Verantwortung vorgelebt, sich um jedes Mitglied unserer Gewerkschaft zu kümmern. Ich freue mich darauf, mich an die Arbeit zu machen."

Astin wird eine zweijährige Amtszeit haben und die SAG-AFTRA durch die laufenden Diskussionen über die Nutzung von KI, Streaming-Rückstände und den Schutz von Künstlern in einer sich schnell verändernden Branche führen. Mit seinem Hintergrund als gefeierter Schauspieler und erfahrener Verhandlungsführer übernimmt der kartoffelliebende Hobbit nun das Ruder der einflussreichsten Arbeitskräfte Hollywoods.