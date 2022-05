Sean Astin spricht über Amazons Herr der Ringe-Serie

HQ

Amazon schliesst gerade die Produktion von The Rings of Power ab. Die Serie spielt im Herr der Ringe-Universum und Sean Astin (der Darsteller von Samwise Gamgee) hatte schon die Gelegenheit für einen Sneak Preview.

Während der Calgary Expo 2022 (via IGN) sagte er:

"Ich habe eine Vorschau gesehen und Gänsehaut bekommen. Es sieht ganz so aus, als hätten sie es hinbekommen. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt - sie werden es richtig machen. Auf keinen Fall bezahlt Amazon fast eine Milliarde Dollar für ein Franchise, nur um es dann zu ruinieren."

The Rings of Power läuft ab dem 2. September auf Amazon Prime Video. The Rings of Power gilt als eine der teuersten Serien aller Zeiten. Amazon hat alleine für die Rechte 250 Millionen Dollar bezahlt und die acht Folgen der ersten Staffel hatten ein Budget von 465 Millionen Dollar.