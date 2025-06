Seagate bringt eine 4-TB-Speicherkarte für die Xbox Series S/X auf den Markt

HQ

Die PlayStation 5 verfügt über 667 Gigabyte verfügbaren Speicherplatz, die Xbox Series X über 802 Gigabyte und die Xbox Series S über 364 Gigabyte. Das mag in der Theorie nach viel klingen, aber da Spiele heute 200 Gigabyte groß sein können, ist das immer noch nicht annähernd genug.

Noch schlimmer ist es für Game Pass -Benutzer, die eine riesige Auswahl an Spielen zur Auswahl haben und die laut Microsoft mehr und deutlich unterschiedliche Titel spielen. Mit anderen Worten, es wird oft zusätzlicher Stauraum benötigt. Jetzt weist Windows Central darauf hin, dass eine neue Xbox-Option gerade von Seagate eingeführt wurde.

Es handelt sich um eine Storage Expansion Card mit insgesamt 4.000 Gigabyte (vier Terabyte), die es bisher für die Xbox nicht gab, wo die Obergrenze bisher bei zwei Terabyte lag. Aber die schönen Dinge im Leben gibt es nicht umsonst, und wenn du den Verdacht hast, dass so ein Biest einen Cent kostet, liegst du völlig richtig.

Die Karte ist derzeit nur über Best Buy für 429,99 US-Dollar erhältlich und wird als um 70 US-Dollar reduziert gekennzeichnet. Da das Produkt noch nicht offiziell angekündigt wurde, vermuten wir, dass es sich um etwas handeln könnte, das Microsoft während des Xbox Games Showcase an diesem Sonntag zeigen wird. Best Buy könnte dies einfach versehentlich durchgesickert sein, was auch erklären würde, warum sie die einzigen sind, die ein Produkt verkaufen, das noch nicht einmal Microsoft selbst kommentiert hat und das auch nicht auf der Website von Seagate zu finden ist.