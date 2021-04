Vielleicht ist es ein universelles Gesetz, dass eine popkulturelle Marke, sobald sie eine gewisse Popularität erlangt, als Monopoly-Spiel umgesetzt wird. Sea of Thieves...

Sea of ​​Thieves ist ein ziemlich schönes Spiel, aber nicht unbedingt aufgrund der grafischen Detailgenauigkeit. Das kreative Design verleiht dem Titel eine gewisse...

Rare hat den Starttermin für die erste Staffel von Sea of ​​Thieves angegeben. Am 28. Januar werden die monatlichen Aktualisierungen auf ein Battle-Pass-System namens...

Sea of Thieves: Das ist in den 1000 Tagen seit der Veröffentlichung passiert

am 15. Dezember 2020 um 09:48 NEWS. Von Jonas Mäki

Am 20. März 2018 ist Sea of Thieves erschienen und obwohl vielen Spielern der bunte Xbox-Stil damals noch zugesagt hat, fiel schnell auf, dass es dem Spiel an Inhalten...