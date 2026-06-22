Sea of Thieves wird Berichten zufolge als Realfilm adaptiert

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Im ständigen Wettstreit um einen Vorsprung erkunden die Gaming-Giganten Microsoft, Sony und Nintendo ständig neue Wege, sich zu exzellieren und sich über die Reichweite des anderen hinaus weiterzuentwickeln. Obwohl wir das Pendel häufig unterschiedlich schwingen gesehen haben, sieht sich Microsoft insbesondere ernsthafter Konkurrenz gegenüber den großen Leinwandadaptionen, denn obwohl A Minecraft Movie erfolgreich war, hat Nintendo bereits zweimal die Kinokassen mit The Super Mario Bros.-Filmen erobert und Sony Until Dawn angeboten, Uncharted und Gran Turismo.

Es scheint, als würde einer der nächsten großen Kassenerfolge basierend auf einem Microsoft-Videospiel nicht von einer etablierten und langjährigen Blockbuster-Serie wie Halo oder The Elder Scrolls kommen, sondern vielmehr von einem kürzlich enormen Erfolg. Laut Entertainment Weekly befindet sich ein Live-Action-Film Sea of Thieves in aktiver Entwicklung, produziert von Destin Daniel Cretton aus Spider-Man: Brand New Day.

Zu diesem Plan sagte Xbox-Chief Content Officer, Matt Booty: "Die Hauptfigur eines Sea of Thieves -Spiels ist tatsächlich der Spieler und die Community. Wenn du dich also hinsetzt und über Sea of Thieves nachdenkst, ist es nicht: Wer sind die Hauptfiguren? Was ist die Handlung? Es ist ein super soziales Spiel, aber es gibt einen bestimmten Ton in Sea of Thieves. Es basiert auf einer sehr kooperativen Community, sodass man anfangen kann zu spüren, wie das sein wird."

Das alles kommt zu einer Reihe weiterer geplanter Videospiel-Filmadaptionen, darunter Elden Ring und Death Stranding (beide von A24) sowie Paramounts ambitionierte Call of Duty-Adaption.