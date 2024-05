Sea of Thieves war letzten Monat das meistverkaufte PS5-Spiel in Europa

HQ

Vor der PlayStation 5-Premiere von Sea of Thieves berichteten wir, dass das Spiel die Vorbestellerlisten in vielen Teilen der Welt dominierte - einschließlich Europa. Wir sind also nicht ganz überrascht, dass es bei der Premiere sehr gut abgeschnitten hat, aber wir freuen uns trotzdem, dass es bestätigt wurde.

Laut dem PlayStation Blog war es im April das am häufigsten heruntergeladene Spiel in Europa für Sonys neueste Konsole (Free-to-Play nicht mitgerechnet). Und man kann mit Sicherheit sagen, dass Microsoft einen guten Monat auf PlayStation hatte. Sie hatten vier Titel in den Top 10, und neben Sea of Thieves finden wir Call of Duty: Modern Warfare 3, Grounded und Fallout 4.

Sea of Thieves verkaufte sich auch in Kanada und den USA sehr gut, aber dort war es "nur" Dritter nach Helldivers 2 und Stellar Blade.

Habt ihr erwartet, dass es so viele Piraten-Enthusiasten auf PlayStation geben würde?