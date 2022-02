Sea of Thieves verliert seinen PvP Arena-Modus

Sea of Thieves beschäftigt die Spieler bereits mit saisonalen Fortschrittsmodellen, doch in Zukunft wird es parallel dazu auch eine fortlaufend aktualisierte Geschichte...

Rare plant 2022 noch viel mehr Live-Service für Sea of Thieves

am 28. Januar 2022 um 08:39 NEWS. Von Jonas Mäki

2021 haben Freibeuter in Sea of Thieves dank einer Partnerschaft zwischen Entwickler Rare und dem Filmunternehmen Disney Inhalte aus Pirates of the Caribbean erhalten....