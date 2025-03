Sea of Thieves und Destiny 2 Kollaboration angekündigt

HQ

Sea of Thieves hat in der Vergangenheit unzählige Kooperationen erlebt, wenn auch meist mit Microsoft-nahen Marken wie Halo. Jetzt hat Rare jedoch eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen begonnen, das Halo entwickelt hat und das, wie Sie wissen, jetzt im Besitz von Sony ist. Die Rede ist natürlich von Bungie.

Genauer gesagt handelt es sich um eine Reihe von Gegenständen und Kleidungsstücken zum Thema Lichtträger von Destiny 2. Andria Warren, Director of Creative Operations bei Rare, kommentiert die Zusammenarbeit auf Xbox Wire wie folgt:

"Die Zusammenarbeit mit Bungie, um Destiny 2 in dieSea of Thieves zu bringen, war ein kreativer, reichhaltiger und zutiefst kollaborativer Prozess. Von den frühesten Konzeptskizzen bis hin zur Fertigstellung von Designs, die beide Universen würdigten, forderte uns jeder Schritt heraus, anders zu denken. Wir haben untersucht, wie ikonische Destiny-Elemente durch eine Sea of Thieves -Linse neu interpretiert werden können, indem wir Ton, Bildsprache und Charakter in etwas übersetzen, das sich frisch, aber unverkennbar treu anfühlt. Es hat unsere Teams auf die bestmögliche Art und Weise kreativ vorangetrieben, und das Ergebnis ist etwas, auf das wir wirklich stolz sind!"

Schaut euch unten den Trailer an, um zu sehen, was das zu bieten hat, wo wir auch das brandneue Video für den zweiten Teil von Season 15: Wild Things haben, der gestern gestartet ist und viele Neuigkeiten bietet, über die ihr hier lesen könnt.

