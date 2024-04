Sea of Thieves überschreitet die Marke von 40 Millionen Freibeutern

HQ

Vor fast zwei Jahren gab Rare bekannt, dass ihr Piratensimulator Sea of Thieves sehr respektable 30 Millionen Spieler erreicht hat. Seitdem sind neue Piraten in Scharen eingetroffen und jetzt hat das Studio einen weiteren mächtigen Meilenstein erreicht.

Insgesamt 40 Millionen Spieler haben inzwischen das Leben eines digitalen Freibeuters ausprobiert, und in einem offenen Brief schreibt Executive Producer Joe Neate:

"Wie Sie sich sicher vorstellen können, sind meine Tage voller Zahlen, wenn es um Sea of Thieves geht. Entwicklungskosten, aktive Server, Tage bis zum nächsten Update... Manchmal sticht jedoch eine wirklich außergewöhnliche Zahl hervor - eine Zahl wie 40 Millionen, und ich freue mich, sagen zu können, dass dies die Anzahl der Piraten ist, die jetzt in See gestochen sind Sea of Thieves!

40 Millionen Spieler auf Xbox, Windows 10 und Steam sind ein erstaunlicher Meilenstein, über den wir sprechen können, und natürlich wäre es ohne euch nicht möglich gewesen - unsere brillante, positive und einladende Community, die uns immer wieder mit eurer Kreativität und euren Eskapaden auf den Wellen überrascht und beeindruckt."

In nur einer Woche wird das Spiel auch für die PlayStation 5 veröffentlicht, was ihm sicherlich einen weiteren großen Schub geben wird (das Spiel steht seit Wochen ganz oben auf den Vorbestellungslisten für Sonys Konsole).

Wenn man bedenkt, wie viele kostenlose Inhalte dem Spiel ständig hinzugefügt werden und wie viel Spaß es macht, ist das natürlich sehr verdient. Habt ihr vor, nächste Woche auf den Ozean zu gehen, wenn Sea of Thieves für PlayStation 5 erscheint?