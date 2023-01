Sea of Thieves: The Secret Wilds bekommt einen mysteriösen Launch-Trailer

HQ

In Sea of Thieves hat ein neues Abenteuer namens The Secret Wilds begonnen, das bis zum 3. Februar läuft. Hier müssen Sie und Ihre Crew den Hinweisen des berüchtigten Captain Briggsy auf der Suche nach einem Heilmittel für einen Fluch folgen - aber leider sind Sie nicht allein.

Neben einer neuen Geschichte zum Durchspielen enthält dieses neue Sea of Thieves-Update auch andere neue Dinge, einschließlich eines Patches. Geht über diesen Weg, um alles Neue zu lesen, was dem Spiel hinzugefügt wurde, und vergesst nicht, euch den Launch-Trailer für das neue Abenteuer unten anzusehen.